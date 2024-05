So našli trupla treh pogrešanih deskarjev?

Mehiške oblasti so na območju kalifornijskega polotoka na severozahodu Mehike našle tri trupla moških, ki so jih pogrešali teden dni. Dva brata iz Avstralije in Američan so bili na počitnicah v bližini priljubljenega letovišča Ensenada v Mehiki, ki privablja številne turiste iz Kalifornije. Trupel, ki so jih našli v mestu Santo Tomas, še niso identificirali, a najverjetneje gre za pogrešane deskarje, poroča britanski BBC.