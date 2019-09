Strelec v Teksasu ubil sedem ljudi, ranjenih najmanj 21 #foto #video

V ameriški zvezni državi Teksas se je v soboto zgodil drugi strelski pohod v samo mesecu dni. Napad se je začel, ko so policisti na relaciji med mestoma Midland in Odessa ustavil avtomobil, ki ga je vozil belopolti moški. Neuradno naj bi se sprli zaradi prometnega prekrška oziroma globe. Moški je nato ustrelil enega policista, potem pa začel streljati tudi na mimoidoče. Po zadnjih informacijah je ubil sedem ljudi, ranil pa jih je najmanj 21. Napadalca so na parkirišču kinematografskega kompleksa ubili policisti.

Napad se je po navedbah policije zgodil v soboto popoldne po lokalnem času. Po poročanju BBC je napadalec po tem, ko je napadel policiste, odpeljal s kraja dogodka ter začel na drugih lokacijah streljati na voznike in druge mimoidoče. V nekem trenutku je zapustil svoje vozilo in ukradel poštno dostavno vozilo, nato pa nadaljeval svoj morilski pohod. Motiv in identiteta belopoltega napadalca v srednjih tridesetih letih, ki so ga policisti ustrelili pri kinematografskem kompleksu v Odessi, še nista znana.

Med žrtvami napada tudi otrok, ki še ni dopolnil dveh let starosti

Med poškodovanimi so najmanj trije policisti, vendar na policiji pojasnjujejo, da vsi omenjeni niso dobili strelnih ran. V bolnišnici v Odessi se po napadu zdravi tudi otrok, ki še ni dopolnil dveh let starosti. Sedem bolnikov, ki potrebujejo zdravniško pomoč, je v kritičnem stanju. Na strelski napad se je že odzval vrh ameriške politike. Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja sporočil, da spremlja dogajanje v Teksasu in stalno pridobiva informacije o poteku dogodkov.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je poudaril, da je skupaj s Trumpovo administracijo pripravljen sodelovati z voditelji obeh strank v kongresu, da bi se skupaj ustrezno zoperstavili tovrstnim zločinom. Teksaški generalni tožilec Ken Paxton je medtem poudaril, da je ob omenjenem napadu "zgrožen", teksaški guverner Greg Abbott pa je dejal, da oblasti ne bodo dovolile, da bi njihovo zvezno državo preplavilo nasilje. Spomnimo, da je strelec v teksaškem mestu El Paso pred štirimi tedni ubil 22 ljudi.