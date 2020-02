Nove podrobnosti iz Londona: napadalec pred tednom dni prišel iz zapora #foto #video

20-letni Sudesh Amman, ki je stal za nedeljskim napadom z nožem v Londonu, je bil pod aktivnim policijskim nadzorom. V napadu z nožem, ki ga je izvedel v eni od trgovin na Streatham High Road, so bili poškodovani najmanj trije ljudje, vendar nihče od njih ni v smrtni nevarnosti. 20-letnika, ki je nosil lažno eksplozivno napravo, so ustrelili policisti.

London jihadist has been identified as Sudesh Amman, who was previously convicted for terrorism.



Authorities struggle to monitor thousands of extremists, most of whom are radical Muslims. In Nov., a man released from prison launched London Bridge attack. https://t.co/DMM8bfdCus