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Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
7.29

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Berlin napad Parada ponosa

Nedelja, 26. 7. 2026, 7.29

9 minut

Napad na paradi ponosa v Berlinu: ena smrtna žrtev in 16 ranjenih

Avtorji:
N. V., STA

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Berlin, napad | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada.

Glede na navedbe policije je belo vozilo, šlo naj bi za enoprostorec, v ljudi zapeljal in jih več zadel v soboto okrog 22. ure v parku Tiergarten. Nato se je avtomobil zabil v drevo in vozniki je pobegnil.

V napadu je umrla ženska, še 16 pa ljudi pa je ranjenih, med njimi jih je več v kritičnem stanju.

Berlin, napad | Foto: Reuters Foto: Reuters

Storilca še iščejo

Policija je napadalca identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 ljudi. Pomagajo si tudi s helikopterji in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke.

Storilec naj bi bil 21-letni Abdul B., ki je policiji že znan in je po njihovih navedbah pripadal islamističnim krogom v Berlinu.

Osumljenec za napad, ki ga še vedno iščejo | Foto: Policija Berlin Osumljenec za napad, ki ga še vedno iščejo Foto: Policija Berlin

"Napad na našo svobodno in odprto družbo"

Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil in ga označil za grozljivo dejanje. Obljubil je celovito preiskavo in kaznovanje napadalca. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejanje označil za "napad na našo svobodno in odprto družbo".

Organizatorji so po napadu odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, ki naj bi se odvijala še danes.

Berlin napad Parada ponosa
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