Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je v torek Rusijo obtožil vojnega zločina, potem ko je bil objavljen videoposnetek, na katerem dron sledi in na koncu rani uličnega prodajalca sadja v južnoukrajinskem mestu Herson. Policija pravi, da je prodajalec preživel, vendar je doživel šok in utrpel poškodbe.

Posnetek, ki ga je objavila ukrajinska policija, prikazuje dron, ki lovi neznanega moškega okoli kombija, ki ga uporablja kot ulično stojnico za prodajo sadja, nato pa dron eksplodira. Moškemu se je na srečo uspelo skriti za vozilom. Policija je sporočila, da je prodajalec, moški v 50. letih, preživel, vendar je doživel šok in utrpel poškodbe.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Natančnega datuma ni bilo mogoče neodvisno potrditi, vendar sta ukrajinska policija in Sibiha sporočila, da se je incident zgodil v torek.

"To je barbarstvo"

V objavi na Telegramu je Sibiha dejal, da je bil napad del namerne ruske kampanje ustrahovanja civilistov. "Ta barbarski ruski vojni zločin v Hersonu zahteva mednarodno obsodbo in pravico, vendar na tisoče podobnih zločinov nikoli ne pride na dan," je dejal.

Minister je dejal, da se je pilot ruskega drona zavedal, da cilja na civilista, zato ga je označil za "sadista".

Medtem so v nočnih ruskih raketnih napadih na severno ukrajinsko mesto Sumi bili ubiti starejša ženska in dva otroka, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleg Hrihorov.

Vse več žrtev med civilisti

Julija je misija ZN za človekove pravice v Ukrajini sporočila, da je v prvih šestih mesecih leta 2026 dokumentirala 1.396 smrtnih žrtev med civilisti in 7.978 ranjenih, kar je 37-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2025 in več kot dvakrat več kot leta 2024.

Navajajo tudi, da je povečanje števila žrtev med civilisti predvsem posledica stopnjevanja ruskih napadov z raketami dolgega dosega in brezpilotnimi letali, usmerjenimi v urbana središča daleč onkraj frontnih črt.

Tudi Ukrajina napada Rusijo z brezpilotnimi letali in raketami dolgega dosega, od katerih je veliko povzročilo tudi civilne žrtve, pravijo ruske oblasti.

Ukrajinci z droni nad ruske kopalce

Rusija je v ponedeljek Ukrajino obtožila terorizma, potem ko je bilo v črnomorskem letovišču Gelendzhik v napadu z brezpilotnim letalom ubitih sedem ljudi, vključno s tremi otroki, in 60 ranjenih. Ta napad je bil po besedah ​​ruskih oblasti "nameren napad na civiliste".

Tako Rusija kot Ukrajina zanikata, da bi v vojni, ki se je začela z rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022, ciljali na civiliste.