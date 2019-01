Napad islamistov še ni končan. Najmanj 15 mrtvih. #video

'We are hearing reports that a suicide bomber detonated himself' - Sky's Africa correspondent, @sparkomat has the latest on a suspected terror attack at a hotel and office complex in Nairobi.



Koordiniran napad so po navedbah policije začeli v torek ob 15. uri po lokalnem času (ob 13. uri po srednjeevropskem). Začel se je z eksplozijo in samomorilskim napadom v preddverju hotela Dusit, je v torek povedal načelnik kenijske policije Joseph Boinnet. Nato so napadalci vdrli v hotel, kjer so se skrili in nekaj ljudi vzeli za talce, medtem ko se je več sto civilistov zavarovalo v pričakovanju rešitve ali pa so pobegnili.

Varnostne sile so si vso noč prizadevale zavarovati hotelski kompleks, ki obsega hotel s 101 sobo, restavracijo, zdravilišče in urade.

O posameznem streljanju poročajo tudi danes

Policijski vir je danes povedal, da je napad zahteval najmanj 15 življenj. Drugi policijski vir je opozoril, da do delov kompleksa varnostnim silam še ni uspelo priti.

Po 12 urah je bila nazadnje izpuščena skupina več deset ljudi danes okoli 3.30 po lokalnem času, sledila so nova streljanja in eksplozije. O posameznem streljanju poročajo tudi danes. Policijski vir je povedal, da napad še zdaleč ni končan in da menijo, da so v kompleksu še vedno dva ali trije napadalci.

Na nadzornih kamerah, posnetke katerih so predvajale televizije, je bilo videti štiri v črno oblečene in močno oborožene napadalce, ko so ob začetku napada vstopili na dvorišče kompleksa.

V Keniji so napadi pogosti

Luksuzni kompleks je nedaleč od nakupovalnega središče Westgate, kjer je bilo v terorističnem napadu Al Šababa leta 2013 ubitih najmanj 67 ljudi. V Keniji so napadi pogosti, predvsem odkar kenijske varnostne sile sosednji Somaliji pomagajo v boju proti Al Šababu.