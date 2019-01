V Nairobiju teroristični napad na hotel #foto

Poročajo o več eksplozijah pri luksuznem hotelu, teroristi pa so s strelnim orožjem vdrli v hotelski kompleks. Podatki o morebitnih žrtvah za zdaj niso znani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Območje okoli hotela Dusit so zaprli, saj napad še poteka, je sporočila policija preko Twitterja.

Smoke rises from the scene following a blast and heavy gunfire at an upscale hotel complex in Nairobi, in what authorities are calling an "attack incident." https://t.co/3yEBn9HwEJ pic.twitter.com/mTURYO40Ov