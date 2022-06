Največji organizem na Zemlji: "To je samo ena rastlina!"

Ob avstralski obali so znanstveniki odkrili največjo znano rastlino na Zemlji, morsko travo oziroma Pozejdonov plevel, ki obsega okoli 200 kvadratnih kilometrov. Z genetskim testiranjem so raziskovalci ugotovili, da je ta ogromen podvodni travnik ob obali Zahodne Avstralije pravzaprav ena sama rastlina, ki se je v zadnjih 4.500 letih razširila iz enega samega semena.

V plitvih vodah zaliva Shark Bay, ob najzahodnejši konici Avstralije, travniki z morsko travo prekrivajo oceansko dno. Najnovejša študija avstralskih raziskovalcev, objavljena v reviji Proceedings of the Royal Society B, pa je odkrila nekaj nepričakovanega: mnoge od teh morskih trav so iste posamezne rastline, ki se klonirajo že približno 4.500 let.

"Ta morska trava, ki je ne smemo zamenjati z algami, je Pozejdonov plevel oziroma Posidonia australis," je pojasnila avtorica članka in doktorica znanosti z Univerze v Zahodni Avstraliji Jane Edgeloe.

Navdušenje po genetskih testiranjih

Na novo odkriti podvodni travnik, na katerega je po naključju naletela ekipa avstralskih raziskovalcev, obsega okoli 200 kvadratnih kilometrov, so povedali raziskovalci z univerze Zahodne Avstralije, poroča The New York Times. Da bi odkrili genetsko raznolikost rastlinskih vrst, ki običajno rastejo ob delih avstralske obale, in ugotovili, koliko rastlin sestavlja podvodni travnik, so z desetih različnih mest podvodnih travnikov zbrali vzorce in testirali 18 tisoč genetskih markerjev, da bi ustvarili genetski profil vsakega vzorca.

Izkazalo se je, da je DNK mnogo od teh na videz različnih rastlin skoraj enak. Elizabeth Sinclair, prav tako z Univerze v Zahodni Avstraliji in avtorica študije, se je spomnila navdušenja v laboratoriju, ko je ugotovila: "To je samo ena rastlina."

Medtem ko se nekateri severni travniki v zalivu Shark Bay razmnožujejo spolno, se preostali del Pozejdonove trave klonira z ustvarjanjem novih poganjkov, ki se odcepijo od njegovega koreninskega sistema. Tudi ločeni travniki so bili genetsko enaki, kar kaže, da so jih nekoč povezovale zdaj odrezane korenine, so še ugotovili raziskovalci.

Hibrid s koristnim stanjem

Glede na starost zaliva in hitrost rasti morske trave domnevajo, da je klon v Shark Bayu star približno 4.500 let. Poleg tega, da je klon, se zdi, da je trava hibrid dveh vrst in ima dva popolna niza kromosomov, stanje, imenovano poliploidija. Medtem ko je poliploidija lahko smrtna za živalske zarodke, je lahko neškodljiva ali celo koristna pri rastlinah. Vendar pa lahko povzroči sterilnost.

Ta kombinacija dodatnih genov in kloniranja bi bila morda ključ do preživetja trave v obdobju starodavnih podnebnih sprememb: kloniranje je olajšalo razmnoževanje, ker se travi ni bilo treba obremenjevati z iskanjem partnerja. Dodatni geni bi lahko morski travi dali "sposobnost, da se spopade s širokim naborom pogojev, kar je odlična stvar pri podnebnih spremembah", je med drugim še pojasnila Sinclairova.