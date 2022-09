Najstnika, ki sta ubila moškega s shizofrenijo, obsojena na dosmrtni zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstnika iz Velike Britanije, ki sta se najprej spoprijateljila z moškim s shizofrenijo in ga nato na njegovem domu zabodla do smrti, sta bila obsojena na dosmrtni zapor.

Two teens jailed for stabbing vulnerable man to death https://t.co/3oTHKikFYu — BBC News (UK) (@BBCNews) September 28, 2022

Sedemnajstletnika Jack Hindley in Samuel Jones sta 31. decembra lani v Christchurchu ubila 35-letnega Edwarda Reeva, ki je trpel za shizofrenijo in se je trudil samostojno skrbeti zase. Umrlega sta naprej žalila pred svojimi prijatelji, nato pa ga osemkrat zabodla z nožem.

Prijateljem sta se hvalila o umoru

Oba sta bila spoznana za kriva umora in obsojena na dosmrtno ječo z minimalno kaznijo 18 let, poroča BBC.

Reeve je najstnika dva dni po srečanju povabil v svojo hišo, da bi skupaj spili nekaj pijač in kadili marihuano. S sabo sta pripeljala nekaj svojih mladoletnih prijateljic. Ob prihodu sta ga označila za čudaka, ga zmerjala zaradi lukenj v njegovih nogavicah in luknjala stene njegove sobe. Ko so dekleta odšla, sta Reeva napadla z nožem.

Na sojenju je sodnik povedal, da so priče videle, kako sta se najstnika rokovala, se smejala in objemala, preden sta se prijateljem pohvalila o umoru.