Najstnik priznal krivdo za umor treh deklic v Angliji

18-letni Axel Rudakubana je priznal, da je lani v Southportu umoril tri deklice, stare šest, sedem in devet let. V napadu je bilo ranjenih še deset ljudi, med njimi osem otrok. V luči tega je priznal tudi krivdo za deset poskusov umora, posedovanje noža, proizvodnjo strupa ricin in posedovanje priročnika za usposabljanje teroristične mreže Al Kaida.

Axel Rudakubana’s mugshot has been released.

This is the face of evil. pic.twitter.com/OwlK5dxeaD — Darren Grimes (@darrengrimes_) January 20, 2025

Rudakubana je 29. julija lani na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta skušala zaščititi otroke med napadom, v katerem so umrle tri deklice. Temu so sledili nasilni izgredi v številnih mestih v Veliki Britaniji, ki so jih še dodatno podpihovale dezinformacije, da je bil napadalec islamist.

Med tarčami izgredov so bile mošeje in hoteli, v katerih so bivali prosilci za azil, izgredniki pa so požgali in izropali tudi več trgovin. Policija je v povezavi s tem aretirala več sto ljudi.