Tožilka Nadja Gasser obdolženima očita, da sta 7. junija lani v žrtvini domači delavnici v Stražišču na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubja v sostorilstvu umorila svojega nekdanjega sodelavca, tako da mu je eden od njiju zadal smrtne poškodbe, drugi pa je umor dopustil in z njim soglašal.

Kot je navedla tožilka, se je Trivić, ki je žrtvi dolgoval nekaj več kot 14 tisoč evrov, z njim po telefonu dogovoril, da se bo oglasil pri njem in da se bosta pogovorila o vrnitvi dolga. K oškodovancu je prišel s Skrinjarjem in skupaj so pili ter se pogovarjali.

Čakala sta, da bo 58-letnik dovolj opit

Pri tem sta obdolžena po navedbah tožilstva čakala, da bo 58-letnik dovolj opit, da se ne bo mogel braniti, nato sta ga, ko jima je obrnil hrbet, napadla. Eden od njiju ga je najmanj desetkrat udaril po glavi s kladivom, ga nato z olfa nožem porezal po vratu in mu na glavo dal polivinilasto vrečko ter jo zavezal z vrvjo, tako da se je zadušil. Nato sta ga dala v prtljažnik in njegovo truplo odpeljala ter odvrgla v gozdu na Jelovici.

Kot je v predstavitvi obtožnice dejala tožilka, je bil motiv za umor pridobitev materialne koristi. Triviću namreč tako ne bi bilo treba vrniti dolga. Želela pa sta si prilastiti tudi večje količine denarja, za katerega sta vedela, da ga ima žrtev. Po umoru sta tako pri njem iskala denar in vrednejše predmete ter si iz njegove denarnice prilastila 500 evrov in si jih razdelila, je navedla Gasser.

Obdolženima, ki kaznivega dejanja na ločenih predobravnavnih narokih nista priznala, grozi najmanj 15 let zapora. Glede na predlagane dokaze bi, kot kaže, Skrinjarjeva obramba utegnila temeljiti na morebitni neprištevnosti v času dejanja, Trivićeva obramba pa na trditvi, da naj bi dejanje zagrešil Skrinjar.

"Ne drži, da je bilo to organizirano"

Štiriintridesetletni Trivić iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je po poklicu avtomehanik, je na današnjem predobravnavnem naroku povedal, da sta bila z žrtvijo dobra prijatelja in da sta skupaj popivala. "Ne drži pa, da je bilo to organizirano. To zagotovo ni bilo. Jaz ga nisem udaril," je o trditvah iz obtožnice dejal Trivić.

Njegova zagovornica Brigita Žvan je povedala, da se je Trivić bal Skrinjarja, ker je vedel, česa je sposoben, saj naj bi mu na dveh vozilih odvil kolesa, o čemer naj bi pričal njegov mehanik. Predlagala je tudi poizvedbo pri Zvezi tabornikov Slovenije o Skrinjarjevi udeležbi pri tabornikih, s čimer želi obramba dokazati, da je le Skrinjar znal izdelati vozel, s katerim je bila žrtev na koncu zadavljena.

Prav tako je predlagala zaslišanja psihologa in izvedenca psihiatrije glede Trivićevega duševnega stanja. Zaslišanje sodnega izvedenca je predlagal tudi že Skrinjarjev zagovornik Željo Batinič, saj se Skrinjar ne strinja z izdelanim izvedenskim mnenjem o njegovem psihičnem stanju, zato je predlagal tudi postavitev novega izvedenca.

Odvetnica pa je med drugim predlagala še zaslišanje nekdanjega Trivićevega sodelavca, ki bi spregovoril glede njegove osebnosti in očitane prezadolženosti. Tožilka je predlagala dve drugi priči, ki naj bi izpovedovali Trivićevo prezadolženost.

Glavna obravnava se bo z zagovorom obtoženih in zaslišanjem prvih prič začela 4. marca. Na njej bosta obdolžena, ki sta v priporu, tudi fizično prisotna na sodišču, medtem ko sta oba predobravnavna naroka zaradi pomanjkanja sodnih policistov potekala preko videokonference.