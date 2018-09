Putin: Sestrelitev ruskega letala posledica nesrečnih okoliščin

"Izrael ni sestrelil našega letala"

"Gre bolj za splet tragičnih nesrečnih okoliščin," je povedal ruski predsednik in zavrnil primerjave s sestrelitvijo ruskega letala s strani Turčije leta 2015. "Izrael ni sestrelil našega letala," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Brez dvoma je treba to resno preučiti," je še izpostavil na novinarski konferenci po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Putin je napovedal okrepitev varnosti ruskih vojakov v Siriji. Izrazil je tudi sožalje družinam žrtev.

Ubitih je bilo 15 ruskih vojakov

Izraelski piloti, ki so izvajali napade na sirske tarče, "so rusko letalo uporabili kot zaščito" pred protiletalsko obrambo Sirije, so prej poudarjali na ruskem obrambnem ministrstvu. Pri tem je bilo ubitih 15 ruskih vojakov.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je izraelskemu kolegu Avigdorju Libermanu v telefonskem pogovoru sprva dejal, da Rusija odgovornost za sestrelitev ruskega vojaškega letala in smrt 15 članov posadke v celoti pripisuje Izraelu.

Veleposlanik je moral na zagovor

Zaradi incidenta je Rusija danes na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika v Moskvi.

"Izrael izraža obžalovanje zaradi smrti članov posadke ruskega letala, ki je bilo ponoči sestreljeno v sirskem protiletalskem napadu," je v sporočilu zapisala izraelska vojska. "Polno odgovornost" za incident je Izrael pripisal "režimu Al Asada, čigar vojska je sestrelila rusko letalo", soodgovornost pa Iranu in libanonskemu gibanju Hezbolah.

Izraelska vojska je zavrnila trditve o odgovornosti

Pri tem je izraelska vojska pojasnjevala, da je bil tarča napada sirski vojaški objekt, kjer naj bi sisteme za izdelavo orožja "v imenu Irana" predali libanonski šiitski skupini Hezbolah. Obenem je zavračala trditve Rusije o odgovornosti Izraela in zatrdila, da "med napadom na tarčo v Latakiji rusko letalo, ki je bilo sestreljeno, ni bilo na območju operacije".

"Ko je sirska vojska sprožila rakete, ki so zadele rusko letalo, so bila izraelska letala že v izraelskem zračnem prostoru," je izraelska vojska poudarila v sporočilu.

Rusija in Iran sta zaveznika Bašarja Al Asada

Rusko vojaško letalo II-20 je v ponedeljek zvečer ob 22. uri izginilo z radarskih zaslonov nad Sredozemskim morjem, to pa se je zgodilo v času, ko je izraelsko letalo F-16 napadalo tarče na severovzhodno sirsko provinco Latakija. Izraelski piloti so, ker so se skrili za rusko letalo, to izpostavili sirski protiletalski obrambi, je danes dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Zvezo s posadko ruskega vojaškega letala II-20 nad Sredozemskim morjem so izgubili 35 kilometrov od sredozemske obale Sirije, ko se je letalo vračalo v vojaško oporišče Hmeimim. Rusija in Iran sta v vojni v Siriji zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada.