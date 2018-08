Za Asada se je v Siriji borilo 63 tisoč ruskih vojakov

Med 63.012 pripadniki ruske vojske, ki so se od septembra 2015 borili v Siriji, je bilo 25.738 častnikov, 434 generalov in 4.349 pripadnikov posebnih enot za topništvo in rakete, so danes razkrili predstavniki ruskega obrambnega ministrstva.

Natančnega števila žrtev na ruski strani niso razkrili

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je decembra lani sicer dejal, da se je v Siriji borilo 48 tisoč pripadnikov ruske vojske. Z ruskega obrambnega ministrstva so danes sporočili še, da so ruska letala v Siriji opravila 39 tisoč poletov, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih več kot 86 tisoč upornikov in uničenih 121.466 terorističnih ciljev.

V Siriji so poleg tega preizkusili 231 vrst različnega orožja, med drugim letala, izstrelke zemlja-zrak in vodene rakete. O žrtvah na ruski strani danes niso govorili, vendar pa so že pred časom sporočili, da je v Siriji v času operacije umrlo 92 ruskih vojakov.

Sirski predsednik Bašar al Asad in ruski predsednik Vladimir Putin. Foto: Reuters

Posredovanje ruske vojske spremenilo razmerje sil v sirskem konfliktu

Posredovanje ruske vojske, ki se je začelo septembra 2015, je pomenilo točko preobrata v sirskem konfliktu, ta je od leta 2011 zahteval 350 tisoč smrtnih žrtev. Tudi rusko ministrstvo je danes sporočilo, da je ruska pomoč Asadovi vojski omogočila, da je znova prevzela nadzor nad 96,5 odstotka sirskega ozemlja. Pred tem je Asad nadzoroval zgolj osem odstotkov države.

Decembra lani je sicer ruski predsednik Vladimir Putin odpoklical del ruskih sil iz Sirije, pri čemer je dejal, da bodo ruski vojaki ostali v Siriji, dokler bo treba. Po treh letih posredovanja Moskva zdaj poziva mednarodno skupnost, naj podpre vračanje beguncev v Sirijo in obnovo od vojne razdejane države.