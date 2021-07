Na zagrebškem letališču prijeli 22-letnico s kilogramom kokaina

Zagrebška policija je potrdila, da so kazensko ovadili in priprli 22-letno brazilsko državljanko, ki so jo prejšnji petek ustavili na zagrebškem letališču, ko je v obleki poskusila pretihotapiti približno kilogram kokaina. Na Hrvaško je priletela iz Sao Paola preko Lizbone.

Zagrebški kriminalisti so ugotovili, da je 22-letnica 1. julija po dogovoru z neznanim moškim iz košare za smeti v stranišču letališča v Sao Paolu vzela torbo, v kateri so bile letalske vozovnice za polet do Lizbone in naprej proti Zagrebu, denar ter obleka, v katero so bile všite droge, je objavila zagrebška policijska uprava na svoji spletni strani.

Hrvaški cariniki so žensko ustavili naslednji dan na zagrebškem letališču. V obleki so našli dve s tkanino obloženi plastični vrečki, v katerih je bilo 1.080 gramov kokaina, so dodali. Žensko so kazensko ovadili in jo priprli zaradi suma nepooblaščene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.