Na vzhodu Ukrajine v spopadih ubitih pet ukrajinskih vojakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih pet ukrajinskih vojakov, sedem pa ranjenih, ko so branili območje pred separatisti, ki so skušali prevzeti nadzor, so sporočili z ukrajinskega obrambnega ministrstva.