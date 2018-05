Ukrajina prepovedala delovanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti

Ukrajina je danes za tri leta prepovedala delovanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti in njene družbe Interselekt, ki se ukvarja s poslovanjem tiskovne agencije. Ukrajina je prepoved sprejela teden dni potem, ko so v Kijevu priprli enega od novinarjev agencije in ga obtožili izdaje.

Ukrajinski ukrepi proti agenciji vključujejo začasno zaplembo premoženja, omejitev ali zaustavitev telekomunikacijskih storitev ter blokado dostopa do spletne strani www.rian.com.ua.

Direktor javne medijske družbe Rosija Segodnja, ki je materinska družba agencije, Dmitrij Kiselev je v odzivu dejal, da so sankcije "dokaz nezmožnosti" zdajšnjega ukrajinskega "režima", ki ne dela ničesar, kot da "zatira lastne državljane, preganja novinarje ter zatira svobodo govora in prepoveduje ugledne medije".

Ukrajinska tajna služba SBU je 15. maja izvedla racijo na dopisništvu Ria Novosti v Kijevu z utemeljitvijo, da agencija in njeni novinarji sodelujejo v hibridni vojni proti Ukrajini. Aretirali so vodjo dopisništva novinarja Kirila Višinskega in ga obtožili izdaje. Višinski je ukrajinski državljan, ki je leta 2015 dobil ruski potni list. Dva dni po aretaciji je ukrajinsko sodišče odredilo, da Višinski do začetka sodnega procesa ostaja v priporu. Kdaj naj bi se začel sodni proces, ne poročajo.

Sicer pa je Ukrajina danes predstavila nov seznam oseb in podjetij, ki v državi niso zaželeni. Med drugim so na njem predsednik uprave Gazproma Aleksej Miller in oligarh Oleg Deripaska, lastnik podjetja aluminija v južnoukrajinskem Mikolajevu, vsi našteti prav tako tri leta ne smejo v Ukrajino, skupaj pa je na seznamu okrog 500 novih imen posameznikov in 300 podjetij, ki po mnenju oblasti v Kijevu podpirajo politiko Rusije. Na seznamu so tudi številni Ukrajinci, ki so po padcu režima proruskega predsednika Viktorja Janukoviča leta 2014 zapustili državo.