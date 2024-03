Na volitvah na Portugalskem tesna zmaga desne sredine

Po 99 odstotkih preštetih glasov je od leta 2015 vladajoča PS dobila 28,66 odstotka glasov in osvojila 77 sedežev v 230-članskem parlamentu. AD, predvolilni koaliciji treh strank s socialnimi demokrati (PSD) na čelu, so volivci namenili 29,49 odstotka glasov, s čimer je osvojila 79 sedežev.

V primerjavi z volitvami leta 2022 je svoj rezultat za sedem odstotkov izboljšala skrajno desna stranka Dovolj in z 18 odstotki podpore osvojila 48 sedežev. Četrta je bila Liberalna pobuda s 5,08 odstotka glasov oziroma osmimi osvojenimi sedeži. Volila udeležba je bila 66,23-odstotna.

S skrajno desnico se ne nameravajo pogovarjati

Vodja AD in PSD Luis Montenegro je razglasil zmago in izrazil pričakovanje, da mu bo predsednik Marcelo Rebelo do Sousa podelil mandat za sestavo vlade. Vodja PS Pedro Nuno Santos je priznal poraz in napovedal vodenje opozicije.

AD bo najverjetneje morala voditi manjšinsko vlado, saj je doslej zavračala pogajanja s stranko Dovolj. Da se ne namerava pogovarjati s skrajno desnico, je Montenegro zagotovil tudi na nedeljski novinarski konferenci po objavi izidov.

Vodja komaj pet let stare stranke Dovolj Andre Ventura je medtem izjavil, da je dvostrankarskega sistema na Portugalskem konec. Po njegovih besedah je stranka, katere glavni predvolilni slogan je bil Očistimo Portugalsko, pripravljena sodelovati pri oblikovanju nove vlade. Gre za prvi tak volilni uspeh portugalske skrajne desnice po padcu režima diktatorja Antonia Salazarja pred 50 leti.

Obljubljajo gospodarsko rast in izboljšanje javnega zdravstva

AD je svojo kampanjo gradila na obljubah o spodbujanju gospodarske rasti z zmanjšanjem davčnih obremenitev ter izboljšanju nezanesljivega javnega zdravstva, pa tudi urejanja izobraževalnega sistema, ki so ga v zadnjem času zaznamovale stavke učiteljev in zaposlenih v šolah.

Nedeljske predčasne volitve so na Portugalskem razpisali, potem ko je socialistični premier Antonio Costa novembra lani zaradi korupcijskega škandala odstopil. V afero je bilo vpletenih tudi več visokih predstavnikov PS. Costa sicer krivdo zavrača in trenutno še opravlja tekoče posle.