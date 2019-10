Na vesoljskem sprehodu prvič skupaj le dve Nasini astronavtki #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški astronavtki Christina Koch in Jessica Meir sta danes skupaj zapustili Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in kot prvi opravili izključno ženski vesoljski sprehod. Prvi tovrstni sprehod naj bi se odvil že marca, a so ga morali odpovedati zaradi težav z ustreznimi oblačili za astronavtki.