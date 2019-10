Astronavti s pomočjo 3D-tiskalnika prišli do mesa

Ruskim astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji je kot prvim uspelo, da so s pomočjo 3D-tiskalnika prišli do mesa. "Gre za majhen grižljaj za človeka, a velik za človeštvo," je besede prvega človeka na Luni izpred 50 let parafraziral Jusef Khesuani iz ruske družbe 3D Bioprinting Solutions, kjer so napravo izdelali.