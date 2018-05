Na tem dogodku vsako leto pojedo do 15 tisoč psov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kitajskem mestu Yulin vsako leto organizirajo festival pasjega mesa, na katerem v desetih dneh pojedo deset do 15 tisoč psov.

Uživanje pasjega mesa ima na Kitajskem več tisočletno tradicijo. S festivalom, ki se vsako leto začne 21. junija, Kitajci praznujejo poletni solsticij. Številne mednarodne organizacije za zaščito živali se zaradi krutega ravnanja s psi borijo za prepoved festivala. Po spletu krožijo tudi številne peticije za prepoved festivala, pri čemer imajo nekatere več milijonov podpisnikov.

Več v oddaji Dan. ob 17.00 na Planet TV.

Foto: Reuters

Čeprav številni videoposnetki in fotografije pričajo po pretepanju in drugem mučenju psov organizatorji festivala trdijo, da z živalmi ravnajo humano in da uživanje pasjega mesa ni nič drugačno od prehranjevanja s svinjino ali drugim živalskim mesom.