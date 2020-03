Na spletu bodo zbirali sredstva za Svetovno zdravstveno organizacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletu bo danes potekal niz dogodkov v živo, s katerimi bodo sodelujoči iz svojih domov skušali zbrati sredstva za Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in njena prizadevanja za zajezitev pandemije koronavirusa. Med vidnejšimi imeni, ki bodo sodelovala, so pevci Ellie Goulding, John Legend in Barry Gibb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogodek z naslovom Stream Aid 2020: Go live to save lives bo združil na desetine sodelujočih, ki bodo nastopili v svojih domovih ali studiih med današnjo 16. uro in 5. uro v nedeljo, pripravlja pa ga platforma Twitch, poroča STA.

"To soboto bomo v odgovor na pandemijo covida-19 združili našo skupnost in še druge ljudi, da bi storili tisto, kar najbolje znamo - #ostanidoma, igraj igre ter podpri dobri namen," so sporočili organizatorji.

"Svetovi iger, glasbe in športa se združujejo v korist solidarnostnega sklada covid-19, ki ga za Svetovno zdravstveno organizacijo podpirajo Združeni narodi," so še zapisali.

Platforma Twitch spodbuja ljudi, naj prenašajo svoje nastope, da bi na ta način zbrali sredstva in obenem dobili priložnost, da so zastopani pri njihovem dogodku, še dodaja STA.

