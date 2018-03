Na Slovaškem več deset tisoč ljudi na protivladnih protestih #foto

Več deset tisoč Slovakov se je danes zbralo na protestih proti vladi in korupciji v državi. Najnovejše protivladne proteste na Slovaškem je spodbudilo ogorčenje nad umorom novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke konec minulega meseca. Po poročanju slovaškega dnevnika Sme se je v Bratislavi danes zbralo približno 40 tisoč ljudi.

Gre za največji protest v državi po žametni revoluciji leta 1989. Protesti so se začeli mirno. Slovaški premier Robert Fico je še danes posvaril, da bi protestniki lahko napadli javne ustanove. Protestniki so nosili transparente, na katerih je bilo mogoče prebrati gesla, kot so: Fico odstopi, Želimo dostojno Slovaško in Fico v postelji z mafijo.

Protesti so danes tudi pred slovaškima veleposlaništvoma v Pragi in Berlinu.

Predsednik države Andrej Kiska, ki je po umoru novinarja pozval k spremembam v vladi ali predčasnim volitvam, je danes na pogovore povabil premierja Fica in predsednika parlamenta Andreja Danka. Na pogovorih naj bi poskušali razrešiti politično krizo v državi, a trojici ni uspelo doseči dogovora o skupnem sporočilu, še navaja AFP.

Foto: Reuters Po umoru Kuciaka, ta je pisal o povezavah med najvišji slovaškimi politiki in italijansko mafijo, je v državi izbruhnila politična kriza. Manjša koalicijska stranka Most-Hid je zagrozila z izstopom iz koalicije, če ne bo odstopil notranji minister Robert Kalinak, ki je sicer član Ficove vladajoče stranke Smer-SD.

Fico je že nakazal možnost, da bi odslovil Kalinaka. Ob koncu tedna je sicer napovedano srečanje med Ficom in prvakom stranke Most-Hid Belo Bugarjem. Če bo Kalinak ostal na ministrskem položaju in Most-Hid zapusti koalicijo, bo Slovaška dobila manjšinsko vlado ali predčasne volitve.

Slovaško je v četrtek in danes obiskala delegacija Evropskega parlamenta. "EU bo storila vse za podporo preiskavi njegove (Kuciakove) smrti," je danes na Twitterju objavil vodja delegacije Claude Mores.