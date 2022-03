Na Slovaškem nameščajo zračni obrambni sistem. Moskva opozarja.

Wonderful images. Two batteries of the German Patriot surface-to-air missile system were spotted today on the road heading for Slovakia. If things go according to plan, it means that Slovakia’s S-300 system should soon be donated to the Ukrainian Army. pic.twitter.com/7wVdNOOP53

Sistem bodo upravljali nemški in nizozemski vojaki. Sprva bo nameščen na vojaškem letališču Sliač v osrednjem delu Slovaške in bo pomagal braniti vzhodno krilo Natove obrambe, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sistem Patriot bo del nove bojne skupine zveze Nato na Slovaškem, v katero naj bi bilo vključenih 2.100 vojakov, med njimi tudi slovenski.

"Z veseljem lahko potrdim, da prve enote, ki bodo zadolžene za vzpostavitev sistema zračne obrambe Patriot, postopno prihajajo na Slovaško," je dejal slovaški obrambni minister Jaroslav Nad. Dodal je, da bo Patriot dopolnil, in ne zamenjal, sistem S-300 iz obdobja Sovjetske zveze, ki ga upravlja Slovaška.

(Reuters) - Patriot air defenses start arriving in Slovakia, part of a new NATO battlegroup.



Slovakia has said it would be willing to give its S-300 to Ukraine if and when it gets a proper replacement. But it does not see this deployment as sufficient, given it is not permanent