Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na italijanskem otoku Sicilija je v četrtek pozno zvečer znova izbruhnil vulkan Etna. Spektakularna eksplozija in potoki žareče lave so osvetlili nočno nebo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vulkan je davi nehal bruhati, iz kraterja pa se še vedno vali oblak pepela.

Etna je ponoči bruhala lavo iz kraterja na jugovzhodnem delu vulkana na višini 2900 metrov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) se je v nebo dvignil okoli 8000 metrov visok oblak dima in pepela.

Etna, najbolj aktiven vulkan v Evropi, je lani večkrat izbruhnila, oblaki pepela pa so povzročili manjšo škodo v vaseh in mestih v bližini. Izbruhi so večkrat motili tudi zračni promet na letališču Catania. Tokrat je letališče ostalo odprto, poroča Ansa.