V Hongkongu se je leto 2020 začelo z novimi protesti. Prodemokratičnega shoda se je po ocenah organizatorjev udeležilo več kot milijon protestnikov. Protesti so sprva potekali mirno, nato pa so se ponekod zaostrili, prišlo je tudi do spopadov s policisti, ki so uporabili solzivec in aretirali približno 400 ljudi. V množici, na katero je policija izstrelila solzivec, so bile tudi družine.

Policija je zaradi izgredov zahtevala, da se shod konča prej, kot je bilo načrtovano. Po koncu protestov je sporočila, da je aretirala "približno 400" ljudi, in sicer zaradi vandalizma in različnih kaznivih dejanj, kot so "nezakonito zbiranje in posedovanjem orožja", poroča STA.

Policija s solzivcem tudi nad družine

Shod se je ponekod sprevrgel v kaos, ko je policija protestnike skušala razgnati s solzivcem. V množici, na katero je policija izstrelila solzivec, so bile tudi družine. Nekateri protestniki so se na to odzvali z metanjem molotovk. Udeleženci shoda so nosili transparente z glavnimi zahtevami gibanja, med katerimi so neodvisna preiskava policijskega nasilja nad njimi, pomilostitev aretiranih ter svobodne volitve.

"Žalostno je, da moramo naše zahteve prenesti tudi v leto 2020," je dejal predstavnik Državljanske fronte za človekove pravice, ki organizira proteste, Jimmi Sham. "V prihodnje pričakujemo še več represije. Aktivno se moramo pripraviti za boj," je dejal množici pred začetkom popoldanskega shoda.

Foto: Reuters "Težko je izreči srečno novo leto, ker ljudje iz Hongkonga niso srečni," je dejal eden od udeležencev, ki se je shoda udeležil s svojim dveletnim sinom, mamo in nečakinjo.

Več tisoč protestnikov je v torek na ulicah Hongkonga oblikovalo večkilometrsko človeško verigo, s katero so pozivali k nadaljevanju boja za demokracijo tudi v letu 2020.

Zaradi varnostnih razlogov odpovedali celo tradicionalni ognjemet

V protestih, ki potekajo od julija lani, je redno slišati tudi pozive k neodvisnosti Hongkonga. V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo.

Foto: Reuters Od začetka protestov so oblasti po poročanju STA aretirale okoli 6.500 ljudi, skoraj tretjina jih je mlajših od 20 let. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je v novoletnem nagovoru v torek prebivalce Hongkonga pozvala k novemu začetku.

V Hongkongu so sicer letos prvič v zadnjih desetih letih ostali brez ognjemeta nad slovitim Viktorijinim zalivom. Odpovedali so ga iz varnostnih razlogov.

Foto: Reuters