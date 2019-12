V Hongkongu ob božiču znova spopadi med protestniki in policijo

Božične praznike v Hongkongu so tudi danes zaznamovali spopadi med prodemokratičnimi protestniki in policijo, do katerih je prišlo v nakupovalnih središčih, zaradi česar so morale mnoge trgovine predčasno zapreti vrata. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je obsodila proteste in aktiviste obtožila, da so pokvarili praznično vzdušje.

Aktivisti so pripravili manjše proteste v nakupovalnih središčih in po različnih okrožjih v mestu ter pri tem vzklikali protivladna gesla. Policija je uporabila solzivec in plinski razpršilec, da bi razgnala množice protestnikov. Policisti, tudi v civilu, so po poročanju lokalne televizije pridržali več mladih protestnikov, piše STA.

Pol leta trajajoči protesti

Okoli polnoči naj bi v osrednji nakupovalni četrti Mong Kok izbruhnil kaos. Po poročanju očividcev je policija proti protestnikom, ki so jo napadli, množično uporabila plinski razpršilec. Voditeljica Carrie Lam je dejala, da so protestniki ljudem pokvarili božično praznovanje in škodovali lokalnim trgovcem, da pa bo njena uprava na najboljši možen način skušala ohraniti red in mir, še navaja dpa.

Današnji spopadi med protestniki in policijo so bili sicer manj nasilni kot na božični večer, ko so spopadi trajali več ur. V torek je več tisoč v črno oblečenih protestnikov zavzelo ulice v nakupovalni četrti. Nekateri med njimi so postali nasilni, nakar se je policija odzvala s solzivcem in gumijastimi naboji.

Hongkong že pol leta pretresajo protesti, na katerih tamkajšnji prebivalci zahtevajo večje demokratične svoboščine. Protestniki med drugim zahtevajo odstop nepriljubljene voditeljice Lam, vendar ji Peking zagotavlja neomajno podporo pri ohranjanju dolgoročne blaginje in stabilnosti Hongkonga, še poroča STA.