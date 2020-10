Na protivladnih protestih v Čilu zagoreli cerkvi #foto

V prestolnici Čila so v nedeljo potekali protivladni protesti, ki so jih spremljali nasilje, plenjenje in vandalizem. Na desettisoče ljudi se je zbralo ob prvi obletnici lanskih množičnih protestov proti tamkajšnji konservativni vladi. Kot je videti na fotografijah, so nasprotniki vlade zažgali vsaj dve znani cerkvi v Santiagu.

Protesti so se sicer začeli mirno in veselo, a so hitro kljub okrepljeni prisotnosti policije postali nasilni. Spremljali so jih izgredi, plenjenje in vandalizem. Ena od cerkev je bila v ognju, ki so ga zanetili, povsem uničena, druga pa hudo poškodovana, poleg tega so jo izropali. Nekaj spomenikov so polili z rdečo barvo, spopadli so se tudi nogometni navijači, piše STA.

Že lani so državo pretresli množični protesti

Čile so med 18. oktobrom in 30. novembrom lani pretresali množični nasilni protesti, ki so paralizirali prestolnico. Na njih so zahtevali dostopnejše zdravstvo in šolstvo ter nasploh večjo enakost in umik od neoliberalnega gospodarskega sistema. Najmanj 30 ljudi je bilo ubitih, policija pa je bila tarča ostrih kritik, ker naj bi uporabila pretirano silo.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

V zadnjem času se protesti znova krepijo, predvsem v luči za 25. oktober napovedanega referenduma o novi ustavi, kar je bila sicer ena ključnih zahtev lanskih demonstracij. Besedilo zdajšnje ustave sega v leto 1980, v čas diktature generala Augusta Pinocheta, še navaja STA.