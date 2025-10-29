NSi in SDS vlagata interpelacijo zoper ministra za delo Mesca

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so se odločili za vložitev interpelacije zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Očitajo mu zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike. "Minister za delo Luka Mesec je kot koordinator za romska vprašanja pogrnil na celi črti," je prvak NSi Jernej Vrtovec zapisal na X.

Vrtovec je ob očitkih na ministrov račun na družbenem omrežju X zapisal še, da bi moral Mesec prevzeti odgovornosti in odstopiti. "Ker tega očitno ni zmožen, ga k temu spodbujamo v opoziciji. Pravkar smo vložili interpelacijo," je zapisal.

Več bodo predlagatelji povedali na novinarski konferenci ob 14. uri. S prve strani vloženega dokumenta interpelacije, ki ga je objavil predsednik NSi, pa je razvidno, da Mescu ob opustitvi dolžnega ravnanja na področju socialne politike, zaradi česar se je po navedbah predlagateljev povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra, očitajo tudi sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Očitajo mu tudi sum zlorabe uradnega položaja, saj po njihovem mnenju Mesec ni opravil uradne dolžnosti in je s tem drugim prizadejal nepopravljivo škodo.

Državnemu zboru tako predlagajo, da poslanci po obravnavani interpelaciji ministru izrečejo nezaupnico.

Interpelacija ministra sicer prihaja po sobotnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. V nedeljo sta tako že odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar, vse od tedaj pa se vrstijo tudi pozivi, zlasti opozicije, k odstopu ministra za delo Mesca.

Ta je v preteklih dneh dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren. Pri tem je poudaril, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. "Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organizirani kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno," je komentiral pozive k odstopu.

Interpelacija ministra Mesca je 14. interpelacija, ki jo je opozicija vložila v tem mandatu, Mesec pa 10. minister vlade Roberta Goloba in tretji iz najmanjše koalicijske stranke Levica, ki se bo moral zagovarjati pred poslanci.

Večino interpelacij je do zdaj predlagala SDS, na podlagi teh pa ni bil razrešen še noben minister.