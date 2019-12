Na protestu proti Salviniju v Firencah več deset tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V italijanskih Firencah se je v soboto odvil velik protest gibanja Sardin proti vodji desne Lige Matteu Salviniju in njegovim politikam. Organizatorji so udeležence pozvali, naj s seboj ne nosijo plakatov s političnimi sporočili. "Utrujeni smo od sovraštva," je dejal eden od organizatorjev Danilo Magli.

Po navedbah organizatorjev se je v Firencah v soboto zbralo 40 tisoč ljudi. Med njimi so prevladovali študenti, mladi zaposleni in družine. Organizator jih je pozval, naj plakate s političnimi sporočili pustijo doma, mnogi pa so s seboj prinesli kartonaste podobe sardin.

Želeli so dokazati, da lahko zberejo več ljudi kot Salvini

Gibanje proti desnemu populizmu je vzniknilo 14. novembra v Bologni, ko je mesto obiskal Salvini pred regionalnimi volitvami v tradicionalno levi Emiliji-Romanji januarja prihodnje leto. Četverica mladih je hotela dokazati, da lahko zberejo več ljudi kot Salvini, ki je nastopal v dvorani z okoli 5.500 sedeži. Sardine so preko Facebooka pozvale k shodu, ki je pritegnil okoli 15.000 ljudi.

Gibanje je v zadnjih dveh tednih na severu države pripravilo vrsto demonstracij. V soboto so njihovi protesti potekali še v številnih drugih krajih, med drugim v Neaplju, Ferrari in Trevisu. Danes naj bi se akcije gibanja nadaljevale.

Liga po anketah najbolj priljubljena stranka

Salvini, ki med drugim slovi po svoji strogi migrantski politiki, trenutno nabira podporo po italijanskih regijah. Liga, ki je od propada koalicije z Gibanjem pet zvezd polet v opoziciji, je glede na ankete najbolj priljubljena stranka in ji je konec oktobra uspela zmaga na regionalnih volitvah v Umbriji, sedaj pa upa na uspehe še v drugih regijah. Prve regionalne volitve bodo 26. januarja v Emiliji-Romanji.