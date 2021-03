Na protestih v Mjanmaru ubitih najmanj 50 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mjanmarske varnostne sile so danes na protestih proti vojaški hunti, ki je v začetku februarja izvedla vojaški udar, ubile najmanj 50 protestnikov, poročajo lokalni mediji in očividci.

Protestniki, ki nasprotujejo vojaškemu udaru v državi, so se danes znova zbrali na ulicah Yangona, Mandalaya in drugih mjanmarskih mest. Protestov so se udeležili, čeprav je vodstvo vojaške hunte zagrozilo, da bo streljalo nanje, če bodo protestirali na dan oboroženih sil, ki ga obeležujejo danes, poroča STA.

"Danes je dan sramote oboroženih sil," je dejal predstavnik ene od skupin proti hunti, ki jo sestavljajo odstavljeni poslanci, dr. Sasa. "Vojaški generali praznujejo dan oboroženih sil, potem ko so ubili več kot 300 nedolžnih civilistov," je povedal, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

V zgodnjih urah današnjega dne so bili v streljanju varnostnih sil na protestnike pred policijsko postajo v predmestju Yangona Dala ubiti najmanj štirje ljudje. Še deset jih je bilo ranjenih, poroča spletni portal Myanmar Now. Trije ljudje so bili ubiti na protestu v okraju Insein, je povedal eden od lokalnih prebivalcev.

V različnih incidentih v Mandalayu je bilo medtem ubitih najmanj 13 ljudi, navaja portal. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz regije Sagaing v bližini tega mesta, mesta Lashio na vzhodu države, regije Bago v bližini Yangona ter tudi iz drugih delov države.

Po poročanju portala Myanmar Now je bilo danes ubitih najmanj 50 protestnikov.

Dan oboroženih sil obeležili z vojaško parado

V prestolnici Naypyitaw so sicer dan oboroženih sil obeležili z vojaško parado. General Min Aung Hlaing je po paradi ponovil obljubo, da bodo pripravili volitve, pri čemer ni povedal, kdaj. "Vojska želi skupaj s celotnim narodom obraniti demokracijo," je povedal na državni televiziji. Dodal je, da si prizadevajo za zaščito ljudi in obnovitev miru po državi.

Vojska v Mjanmaru vse od prevrata 1. februarja z nasiljem odgovarja na kakršnokoli nasprotovanje. Že vse od udara potekajo protesti, na katerih je bilo ubitih okoli 380 ljudi. Protestniki zahtevajo izpustitev odstavljene voditeljice Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem zaporu, ter njeno ponovno vrnitev na oblast.