Na Portugalskem in Danskem sproščanje ukrepov, v Nemčiji zaostritev

V nekaterih evropskih državah so danes začela veljati nova pravila, povezana z omejevanjem širjenja novega koronavirusa. Medtem ko so v Nemčiji nekoliko zaostrili pogoje za prihod v državo, pa so na Portugalskem in Danskem ukrepe sprostili, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Nemčiji je od polnoči ob vstopu v državo obvezno testiranje za vse, ki niso cepljeni oziroma niso preboleli covida-19 - ne le za letalske potnike kot doslej, ampak tudi za tiste, ki prispejo v državo z avtomobilom, avtobusom ali vlakom. Pravilo velja za osebe, starejše od 12 let, nadzorovali pa ga bodo z naključnimi kontrolami in ne sistematičnim nadzorom na mejah.

S tem želijo oblasti preprečiti porast okužb, medtem ko se v nemških zveznih deželah postopoma končujejo poletne počitnice in se ljudje vračajo s počitnic v tujini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V primeru prihoda v Nemčijo iz držav s posebej zaskrbljujočimi epidemičnimi razmerami je treba medtem še naprej pokazati dokazilo o negativnem testu na novi koronavirus. Dokaz o prebolelosti ali cepljenju v tem primeru ne zadostuje. Gre za območja z visokim tveganjem za okužbo in za območja, kjer so močno razširjene nove različice koronavirusa.

Delo od doma ni več obvezno

Na Portugalskem medtem ukrepe za zajezitev širjenja virusa sproščajo, in sicer po zaslugi napredka pri cepljenju 10-milijonskega prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Precepljenost je tam trenutno okoli 57-odstotna.

Od danes naprej so lahko tako trgovine, restavracije in gledališča odprti do druge ure zjutraj, delo od doma ni več obvezno, nočna omejitev gibanja na najbolj prizadetih območjih pa je odpravljena. Za bivanje v hotelu ali vstop v restavracijo je še vedno potrebno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu.

Od septembra, ko bo na Portugalskem po načrtih cepljenih okoli 70 odstotkov prebivalstva, zaščitne maske na ulicah ne bodo več obvezne. Če bo do oktobra stopnja precepljenosti dosegla 85 odstotkov, pa bodo za tiste, ki bodo predložili covidno potrdilo, odprti tudi bari in nočni klubi. Odpravljena bo tudi omejitev števila gostov v restavracijah in na javnih prireditvah.

Portugalski premier Antonio Costa je pred dnevi ocenil, da je po porastu okužb zaradi bolj nalezljive različice delta v zadnjih tednih prišlo do padca števila primerov. Cepljenje je po njegovih besedah k temu bistveno prispevalo, obenem pa beležijo manj smrti in hospitalizacij. Na Portugalskem so sicer zabeležili 17.330 smrti bolnikov s covidom-19 in 963.446 okužb.

Več ukrepov so danes sprostili tudi na Danskem

Tako so odpravili omejitve glede javnega prevoza, obveznost šolarjev in študentov, da se testirajo dvakrat tedensko, pa so spremenili v priporočilo.

V gledališčih in kinodvoranah z zmogljivostjo manj kot 500 ljudi, v zabaviščnih parkih in živalskih vrtovih ni več treba zahtevati dokazila o cepljenju ali negativnega testa. Enako velja za športne objekte, čeprav so v telovadnicah naključni pregledi še vedno možni.

Nadaljnje sprostitve so na Danskem predvidene za 1. september.