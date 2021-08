V Sloveniji so v soboto opravili 761 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 58 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 7,6 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 8,1 odstotka.

V bolnišnicah se zdravi 29 covidnih bolnikov, od tega jih devet potrebuje intenzivno zdravljenje. V soboto je za novim koronavirusom umrl en covidni bolnik. Od začetka epidemije je boj z boleznijo izgubilo 4.430 oseb.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v soboto opravljenih še 19.411 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem.

Gre za nekoliko nižji delež pozitivnih testov v primerjavi z včeraj, ko so potrdili kar 135 okužb. Včerajšnje število pozitivnih testov je bilo najvišje po mesecu in pol. Nazadnje so več okužb potrdili 9. junija, in sicer 195.