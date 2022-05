Na pokopališču: žensko so nosili v krsti, ko so iz nje nenadoma zaslišali trkanje

But her condition deteriorated and she tragically died just a few hours later.



Her family, who had to say their farewells twice, are now demanding answers 👇 https://t.co/UFfGPltXAo — Metro (@MetroUK) May 3, 2022

Umrla naj bi v prometni nesreči

Njena družina se je zbrala na pogrebu v perujskem mestu Lambayeque. Rose naj bi umrla v prometni nesreči v regiji Chiclayo-Picsi. Med njenim pogrebom pa so svojci iz krste zaslišali zvoke trkanja. Ko so krsto odprli, so videli umrlo z odprtimi očmi in očitnimi znaki življenja.

Pokopališki čuvaj Juan Segundo Cajo je povedal, da je Rose, ko so krsto odprli, odprla oči in se močno potila. Takoj je poklical policijo. V krsti je ostala, dokler je niso odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili, da res kaže znake življenja, vendar zelo šibke, poroča Večernji list.

Nekaj ur kasneje je umrla

Čeprav se je njeno stanje, ko so jo zdravniki priključili na napravo za vzdrževanje življenja, nekoliko izboljšalo, je Rose nekaj ur kasneje umrla.

Njeni svojci so zgroženi nad tem, da so jo razglasili za mrtvo in želeli pokopati. Izvedeti želijo, kaj se je zgodilo. Policija še vedno preiskuje celotno dogajanje in ugotavlja, ali je za dogodek krivo osebje v regionalni bolnišnici Lambayeque, kjer so jo prvič zdravili, razglasili za mrtvo in jo brez ustreznega nadzora poslali v mrtvašnico.

V nesreči so bili udeleženi tudi Rosin zet, ki je zaradi hudih poškodb umrl, ter njeni trije nečaki, ki so še vedno v bolnišnici v kritičnem stanju.