Na otoku Java razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na indonezijskem otoku Java je danes izbruhnil vulkan Semeru. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti, prebivalce pa pozvale, naj se izogibajo območju. Vulkan bruha oblake vročega pepela poldrugi kilometer v zrak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Center za vulkanologijo in preprečevanje geoloških nesreč je stopnjo ogroženosti za vulkan Semeru dvignil s tretje na četrto stopnjo, je za lokalno televizijo Kompas dejal tiskovni predstavnik Hendra Gunawan. "To pomeni, da nevarnost grozi naseljenim območjem in da se je aktivnost vulkana okrepila," je dodal.

Izbruh vulkana na Javi, ki leži približno 800 kilometrov jugovzhodno od glavnega mesta Džakarta, je sprožil evakuacijo bližnjih vasi. Takoj po izbruhu niso poročali o žrtvah, vendar so oblasti ljudem v okolici svetovale, naj se od kraterja oddaljijo vsaj osem kilometrov.

Zadnji izbruh vulkana terjal 51 življenj

Ob zadnjem izbruhu vulkana pred enim letom je umrlo najmanj 51 ljudi, skoraj deset tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove.

Gora Semeru leži na vzhodu Jave in je z nadmorsko višino 3.676 metrov njena najvišja točka.

Japonska meteorološka agencija zaradi izbruha spremlja možnost nastanka cunamija. "Japonska meteorološka agencija je opozorila, da bi cunami lahko dosegel otoka Mijako in Jaejama v južni prefekturi Okinava," je poročala japonska tiskovna agencija Kjodo.

Navedla je, da bi cunami lahko dosegel otok do 14.30 po lokalnem času (5.30 po srednjeevropskem času), vendar uro po tem ni bilo poročil o morebitni škodi, poroča AFP.

Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima okoli 130 aktivnih vulkanov.