Na Nizozemskem vrsta skrivnostnih eksplozij v poljskih trgovinah

Po navedbah nizozemskih medijev so vse trgovine v lasti iraških Kurdov, tri med njimi pa so v rokah iste družine, piše STA.

Taha Mahmoed, lastnik trgovine v Tilburgu, ki je bila v napadu hudo poškodovana, je za televizijsko postajo Omroep Brabant dejal, da nima sovražnikov. V napadu sicer ni bil nihče poškodovan. Po prejšnjih napadih je za lokalni časnik menil, da je tarča konkurence.

Prva v vrsti skrivnostnih eksplozij je odjeknila 8. decembra v mestu Aalsmeer blizu Amsterdama. Isti dan je eksplodiralo še v poljski trgovini v kraju Heeswijk-Dinther, 9. in 12. decembra pa so o eksplozijah poročali še iz kraja Beverwijk blizu Amsterdama. Policija domneva, da so eksplozije medsebojno povezane, še poroča STA.