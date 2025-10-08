Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
13.14

Sreda, 8. 10. 2025, 13.14

9 minut

Na Nizozemskem v francoski pošiljki čebule odkrili granati

Čebula. | Foto Thinkstock

Foto: Thinkstock

Nizozemske oblasti so v francoski pošiljki čebule naletele na manjše presenečenje. Med pošiljko zelenjave, ki je bila namenjena v tovarno na jugozahodu Nizozemske, so tamkajšnje oblasti namreč odkrile dve ročni granati, stari približno sto let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Granati sta bili najdeni v pošiljki čebule, ki je bila iz Francije namenjena v tovarno v jugozahodni nizozemski provinci Zeeland. Nizozemske oblasti so prosile Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW), da granati pregleda.

"Ugotovljeno je bilo, da izstrelki ustrezajo staremu kemičnemu orožju, izdelanemu v Franciji in Nemčiji pred letom 1925. Vendar vrste kemičnega polnila ni mogoče ugotoviti," je sporočila organizacija s sedežem v Haagu.

Kako in zakaj sta se eksplozivni napravi znašli med pošiljko čebule, za zdaj ostaja skrivnost.

Granati bodo uničili, a ker Nizozemska nima namenskega obrata za uničevanje tovrstnih predmetov, ju bodo kot strupene odpadke prepeljali v specializiran obrat za kemično odstranjevanje v Poelkapelle v Belgijo, so še dodali pri OPCW.

Ne spreglejte
