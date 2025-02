Po vsej Grčiji se je danes ob drugi obletnici najhujše železniške nesreče v zgodovini države, ki je zahtevala 57 življenj, na protestih zbralo 325 tisoč ljudi. Največ, dvesto tisoč, se jih je zbralo pred parlamentom v prestolnici Atene, kjer so se zgodili izgredi in spopad skupine zamaskiranih mladih s policijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izgredniki so proti policiji metali molotovke in kamenje, ta pa je odgovorila s solzivcem in šok granatami. Ker so sežigali koše za smeti ter uničevali avtobusne postaje in izložbe trgovin, je proti njim uporabila še vodni top. Več kot 40 ljudi so prijeli, devet ljudi pa so po podatkih reševalnih služb zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico.

Na protestih in tudi stavkah po vsej državi – zaprte so bile namreč številne šole, trgovine in javni uradi, mirovali pa so vlaki, trajekti in večina letal – so od vlade zahtevali razjasnitev okoliščin trčenja potniškega in tovornega vlaka v kraju Tempi v osrednji Grčiji, v katerem je pred dvema letoma umrlo 57 večinoma mladih ljudi.

Slišati je bilo vzklike morilci, pravica in odstopi, kar je bilo namenjeno premierju Kiriakosu Micotakisu.

Javnomnenjske ankete kažejo, da je večina Grkov prepričanih, da so uradniki po nesreči prikrili pomembne dokaze, kar je upočasnilo preiskavo, ki še vedno ni končana.

Več kot 40 oseb je obtoženih, med njimi tudi vodja lokalne postaje, ki je bil odgovoren za usmerjanje vlakov, vendar sojenja v zvezi s tragedijo ne pričakujejo pred koncem leta.

Minili sta dve leti od nesreče

Nesreča se je zgodila 28. februarja 2023, ko sta blizu predora severno od Larise trčila tovorni in potniški vlak, na katerem je bilo več kot 350 ljudi, večinoma študentov. Potniki so opisovali, kako so ostali ujeti v zmečkanih vagonih gorečega vlaka. Nekateri so se rešili tako, da so razbili okna.

Zaradi požara, ki je izbruhnil po trčenju, so bila številna trupla neprepoznavna, posmrtnih ostankov ene od pogrešanih žensk pa niso nikoli našli.

Vlada medtem zavrača obtožbe opozicijskih strank, da stoji za "organiziranim načrtom", ki naj bi visoke uradnike obvaroval pred odgovornostjo. Opozicija bo prihodnji teden vložila zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi in parlamentarno preiskavo o tem, ali so z buldožerjem prehitro prekopali kraj nesreče in zato uničili pomembne dokaze po trčenju. Micotakis, ki je zavrnil pozive k odstopu, je kritike obtožil poskusov destabilizacije države.