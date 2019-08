Na Majorki trčila manjše letalo in helikopter

Na španskem otoku Majorka sta danes trčila manjše letalo in helikopter. V nesreči, v kateri so umrli dva člana helikopterske posadke in trije potniki v letalu, je tudi otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Do nesreče je prišlo na območju mesta Inca. Na kraj nesreče so se napotili reševalci, policija in civilna straža. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.

Predsednica Balearskih otokov Francina Armengol je izrazila sožalje svojcem umrlih in hkrati dejala, da je nad dogodkom šokirana. Za zdaj še ni znano, za državljane katere države gre, poroča spletna stran Independet.

Five killed in crash between helicopter and light aircraft in Majorca. https://t.co/ukmJ3kQpye pic.twitter.com/ti21Fq87gk — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 25 August 2019

Več sledi ...