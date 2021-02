Na Madžarskem zelena luč za rusko cepivo Sputnik V

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodal je, da so sedaj v državi na voljo štiri cepiva proti covidu-19 - Biontecha in Pfizerja, Moderne in AstraZenece ter Sputnik V. Rusko cepivo je edino, ki za uporabo v Evropski uniji ni odobreno, kljub temu pa ga torej namerava Madžarska kot edina članica EU začeti uporabljati, piše STA.

Madžarska je že naročila dva milijona odmerkov cepiva, ki naj bi jih prejela v treh mesecih.