Na Krku zagorel gliser

Pred plažo Dražica med Punatom in mestom Krk je okoli poldneva zagorel gliser. Hrvaški policisti so za 24sata potrdili, da je plovilo v lasti nemškega para, poleg njiju se je na gliserju nahajala še ena oseba. Na srečo nihče ni bil poškodovan. Posredovali so gasilci, ki so gliser odvlekli v kamp Politin, kjer so zaključili z gašenjem.

VIDEO Gust dim na Krku: Ispred plaže Dražica zapalio se gliserhttps://t.co/6VYDZjl3TZ pic.twitter.com/tOzc8OZJ2F — 24sata (@24sata_HR) June 5, 2021



"Najprej se je zaslišala močna eksplozija in nato smo zagledali velik oblak dima. Vonj po dimu se je razširil po mestu," so za omenjeni portal povedali očividci in prebivalci mesta Krk.