Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo se je v zadnjih letih močno okrepilo, odlično je tudi sodelovanje z Bavarsko. Še vedno pa ostaja veliko prostora za nadgradnjo, pri čemer so največje priložnosti na področju vesoljske in drugih visokih tehnologij, avtomobilske industrije in turizma, je bilo slišati na kongresu v Münchnu.

Pred evropskim gospodarstvom je pomembna naloga, in sicer vnovična gradnja globalne konkurenčnosti, je na poslovno-investicijskem kongresu Invest and Connect: Slovenian Bussiness Pitch povedal premier Robert Golob. "To je podlaga za blaginjo, kot jo poznamo v EU," je dejal.

Zaradi geopolitičnih dejavnikov sta gospodarstvi Slovenije in Nemčije oz. Bavarske postali še bolj povezani, delita pa tudi podobne izzive. Prav zato so po njegovi oceni pomembne rešitve na ravni EU. Poslovneže iz Bavarske in Nemčije je tudi pozval, da sledijo farmacevtski industriji, ki je Slovenijo prepoznala kot pomemben center.

"To bi lahko naredila še kakšna industrija, na primer avtomobilska, država pa bo ustvarila ustrezne pogoje, tudi davčne," je dejal. Napovedal je davčne spremembe, s katerimi bi v Slovenijo privabili mlajše strokovnjake.

Han je izpostavil povezanost športa in gospodarstva

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na kongresu, ki so ga pripravili ob robu evropskega nogometnega prvenstva, izpostavil povezanost športa in gospodarstva.

"Številčna udeležba na kongresu priča, da imata slovensko in nemško gospodarstvo velik interes za sodelovanje, pa tudi da šport združuje. Evropsko prvenstvo predstavlja priložnost za športno-gospodarsko-turistično predstavitev Slovenije v Nemčiji, za to pa so zaslužni naši nogometaši, ki so se uvrstili na prvenstvo in dosegajo dobre rezultate," je dejal Han.

Slovenija po ministrovih besedah ceni Bavarsko in njeno industrijsko tradicijo, gospodarstvi pa sta si lahko zgled na različnih področjih. Menjava med Slovenijo in Bavarsko znaša tri milijarde evrov, kar je toliko kot s Francijo, enkrat več kot z ZDA in šestkrat več kot s Kitajsko. "To priča o pomenu sodelovanja, kjer pa imamo še veliko prostora za nadgradnjo, in sicer na področju vesolja, avtomobilske industrije, visokih tehnologij, tudi vodikovih, in turizma," je dejal.

"Slovenska podjetja so zanesljiv partner, ki med bavarskimi podjetniki uživajo velik ugled"

Bavarski podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, deželni razvoj in energijo Hubert Aiwanger je poudaril pomen slovenskih podjetij v bavarski industriji. So zanesljiv partner, ki med bavarskimi podjetniki uživajo velik ugled, odlično pa je tudi sodelovanje na področju turizma in energetike, je dejal. Ocenil je, da se bo sodelovanje še poglobilo, o čemer priča tudi podatek, da je v Sloveniji navzočih 1.600 nemških podjetij.

Slovenska veleposlanica v Nemčiji Ana Polak Petrič je odnose med državam označila kot odlične. Nemčija je tudi najpomembnejša slovenska gospodarska partnerica, pri čemer Bavarska zavzema drugo mesto med zveznimi deželami. Kongres je po njeni oceni odlična priložnost, da se športni dogodek uporabi za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja, kar v času spremenjenih geopolitičnih in varnostnih tveganj ni samoumevno.

Konference se je udeležila delegacija več kot 100 slovenskih podjetij. Foto: STA Konkurenca iz ZDA in Kitajske in varnostna tveganja po besedah Polak Petrič predstavljajo preizkušnjo za uveljavljena gospodarska razmerja. "Karte se bodo premešale na novo, tudi na gospodarskem področju v Evropi. Vendar imata obe gospodarstvi interes, da sodelovanje nadaljujeta in ga nadgradita. Današnji dogodek je korak v pravo smer," je poudarila.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je med drugim poudaril povezanost nogometa in gospodarstva, pa tudi vlogo zveze v Sloveniji in Evropi. "Današnje srečanje je odličen primer, kaj je mogoče storiti za promocijo Slovenije ob dobrem sodelovanju športa, gospodarstva in države ter kako približati poslovne priložnosti domači in mednarodni javnosti," je dejal.

Direktor Javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl je Slovenijo predstavil kot okolje, prijazno investicijam. Kot je dejal, je slovensko gospodarstvo eno najhitreje rastočih v regiji srednje in vzhodne Evrope, z odlično infrastrukturo, kvalificirano delovno silo in svojim oknom v svet, Luko Koper. "Ta je za nemška in bavarska podjetja lahko odlična izhodiščna točka za uvoz in izvoz blaga, ki iz oz. v Koper pride v povprečju osem dni prej kot iz severnomorskih pristanišč.

Golob in Han sta se sestala tudi z bavarskim ministrskim predsednikom

Golob in Han sta se pred kongresom sestala tudi z bavarskim ministrskim predsednikom Markusom Söderjem, s katerim so govorili predvsem o nadgradnji dvostranskih odnosov in aktualnih evropskih temah. Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo je lani dosegla 14,4 milijarde evrov, od česar je na slovenski izvoz odpadlo 7,43 milijarde evrov.

Slovenija in Bavarska imata že tradicionalne močne gospodarske odnose, ki se odražajo v več kot tri milijarde evrov letne blagovne menjave. Med pomembnejšimi panogami sodelovanja je avtomobilska industrija. Napovedana uvedba carin EU za kitajske avtomobilske uvoze pa zaradi nevarnosti povračilnih ukrepov Kitajske skrbi nemške proizvajalce vozil.

Konference se je udeležila delegacija več kot sto slovenskih podjetij

Konferenca, ki jo je NZS pripravila v sodelovanju z gospodarskimi ministrstvom, agencijo Spirit in Slovensko turistično organizacijo, se je nadaljevala z bilateralnimi srečanji med slovenskimi in nemškimi gospodarstveniki ter tremi paneli. Na prvem so pretresali partnerstva, priložnosti in izzive slovensko-nemškega sodelovanja, na drugem so govorili o avtomobilski industriji kot paradnemu konju sodelovanja, na tretji pa o Sloveniji kot o visoko tehnološkem in visoko inovativnem centru.

Konference se je udeležila delegacija več kot 100 slovenskih podjetij, ki si bo v četrtek skupaj z državnim vrhom, med drugimi predsednico republike Natašo Pirc Musar in Golobom, ogledala nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo.