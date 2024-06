Premier Robert Golob in generalni direktor Evropske vesoljske agencije (Esa) Josef Aschbacher sta danes v Parizu podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Slovenija v začetku prihodnjega leta postala polnopravna članica omenjene agencije. Sporazum med vlado in agencijo mora zdaj ratificirati še DZ, so sporočili iz vlade.

"Po tem podpisu se pravo delo šele začenja," je dejal Golob in dodal, da bo Slovenija aktivno sodelovala in prispevala s svojim znanjem, strokovnjaki in inovativnimi pristopi, so v sporočilu za javnost navedli na vladi.

Golob: Vesoljska tehnologija je eno izmed ključnih področij

"Če želimo biti na ravni EU globalno konkurenčni, potem je vesoljska tehnologija eno izmed ključnih področij," je poudaril predsednik vlade.

Slovenski vesoljski sektor je po prepričanju ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana sestavljen iz "pogumnih entuziastov". "Verjamem, da bomo polnopravno članstvo v Esi izkoristili do zadnje priložnosti in ponesli Slovenijo še dlje v vesolje," je ob tej priložnosti povedal Han. Pod njegov resor sodi tudi Slovenska vesoljska pisarna, ki je zaslužna za uspešen zaključek pogajanj za polnopravno članstvo Slovenije v Esi.

"Ta podpis je ključni mejnik ne le za Slovenijo, temveč tudi za Eso, ki se je 50 let po svoji ustanovitvi izkazala za še vedno privlačno, saj je bila preoblikovana, da bi se prilagodila sedanjim pričakovanjem in izzivom," je medtem poudaril Aschbacher.

Današnji podpis po njegovih besedah priča o trajni zavezanosti zaporednih slovenskih vlad vesoljskim dejavnostim. "Zdaj začenjamo novo obdobje. Sloveniji želim uspešno vključitev v Eso in evropsko vesoljsko dobavno verigo," je dejal.

Slovenija bo polnopravna članica Ese postala po izteku veljavnega pridružitvenega sporazuma 1. januarja 2025. Golob je sporazum podpisal na podlagi mandata, ki ga mu je vlada podelila 30. maja letos, so spomnili na vladi.

Sporazum, ki ga je Golob podpisal na sedežu agencije v Parizu, bo zdaj posredovan še v ratifikacijo v DZ.

Trenutno ima Esa 22 držav članic

Trenutno ima Esa 22 držav članic, med njimi 20 članic EU ter Norveško in Švico. Slovenija z Eso sodeluje od leta 2009, pridružitveni sporazum je podpisala v letu 2016. Od takrat je več kot 30 slovenskih partnerjev z Eso podpisalo 114 pogodb v skupni višini približno 42,1 milijona evrov. Istočasno se število registriranih podjetij in institucij za pridobivanje projektov pri Esi močno povečuje, danes jih je že več kot sto.

Polnopravno članstvo v tej organizaciji bo prineslo Sloveniji številne dodatne priložnosti. Med njimi v kabinetu predsednika vlade izpostavljajo odprtje vrat za sodelovanje s podjetji držav članic Ese in možnosti za sodelovanje v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati. Hkrati bo prispevalo k povečanju prepoznavnosti Slovenije v svetu kot pomembne partnerice v mednarodnem vesoljskem sektorju, so dodali.

Na vladi so ob tem izpostavili, da je v Planici vzpostavljen eden od raziskovalnih centrov Ese kot rezultat aktivnosti Instituta Jožefa Stefana na področju raziskav, ki simulirajo adaptacijo fizioloških sistemov na breztežnost. V centru je za potrebe raziskav na voljo tudi ena od samo treh človeških centrifug Evropske vesoljske agencije.