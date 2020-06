Na Kitajskem bodo zgradili mesto prihodnosti

Ameriško arhitekturno podjetje NBBJ je za kitajskega tehnološkega giganta Tencent pripravilo načrt mesta brez avtomobilov v velikosti Monaka. Ambiciozen projekt naj bi bil zgrajen znotraj metropole Šenžen, prednost v tako imenovanem Net Cityju, kot so ga poimenovali arhitekti, pa naj bi imeli pešci, zeleni prostori in avtonomna vozila. Gradnja naj bi trajala sedem let, začela pa naj bi se že letos.

Mesto v velikosti približno dveh milijonov kvadratnih metrov naj bi bilo zgrajeno na zemlji, pridobljeni iz ustja Biserne reke. V njem bi lahko živelo okoli 80 tisoč ljudi, namenjeno bi bilo predvsem potrebam podjetja Tencent, ki mimogrede stoji za WeChatom, kitajsko različico bolj znane pogovorne aplikacije WhatsApp.

Kljub številnim stanovanjem in pisarnam, namenjenim predvsem podjetju, pa naj bi bile v soseski tudi trgovine, šole in druge storitve, ki jih ponujajo mesta. S preostalim delom Šenžena bo mesto prihodnosti povezano s serijo mostov, trajektov in sistemom podzemne železnice.

Obiskovalci bodo zaželeni

Ameriško podjetje NBBJ, ki stoji za velikopoteznim načrtom, obenem računa, da bodo zabaviščne storitve, parki in obmorske promenade v mesto privabili tudi obiskovalce od drugod. In ravno to je tisto, kar naj bi novo mesto razlikovalo od preostalih, ki so jih v zadnjih letih načrtovala velika tehnološka podjetja.

Kot je za CNN povedal Jonathan Ward, eden izmed sodelujočih pri pripravi načrtov, naj bi projekt imel podobo živahnega mesta, ki ne bo izolirano. "Ljudje se bodo lahko prosto sprehajali in družili, bo pa Net City ključnega pomena za Šenžen," je dejal.

"Mesto brez avtomobilov"

Veliko prostih prostorskih površin naj bi ustvarjalcem omogočilo dodobra preučiti vlogo avtomobilov v prostorskem umeščanju. Ward je dejal, da je bil njihov glavni cilj ustvariti okolje, kjer lahko novosti resnično zacvetijo, to pa je bilo po njegovem mnenju mogoče zgolj z zmanjšanjem vpliva avtomobilov.

Kljub temu je življenje brez avtomobilov danes še vedno težavno, zato so po besedah Warda veliko večino časa namenili predvsem zmanjševanju posledic te odločitve. Avtomobili bodo tako še vedno lahko prisotni v določenih delih sosesk, bodo pa izključeni iz "zelenega koridorja", ki bo namenjen avtobusom, kolesom in avtonomnim vozilom.

"Konec razkoraka med delom in zasebnim življenjem"

Poleg povezovanja s širšim urbanim okoljem Šenžena NBBJ-jevi načrtovalci izpostavljajo tako imenovani koncept "medsebojno povezanega človeškega organskega ekosistema". V praksi naj bi to za Tencentove zaposlene privedlo predvsem do zameglitve razkoraka med delom in zasebnim življenjem.