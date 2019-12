Na jugu Italije zaradi bombe evakuirali več kot 50.000 ljudi

Iz južnega italijanskega mesta Brindisi so danes evakuirali okoli 54.000 ljudi, ker bodo tam strokovnjaki danes uničili britansko bombo iz druge svetovne vojne. To je največja tovrstna akcija v državi doslej, navajajo italijanski mediji.

Britansko bombo, ki je dolga en meter in tehta okoli 200 kilogramov, so našli 2. novembra med gradbenimi deli. Eksplozivno napravo so delavci pomotoma poškodovali, zaradi česar bo današnja operacija bolj zahtevna.

Preventivno so evakuirali vse osebe v radiju 1,5 kilometra ter začasno prekinili dobavo plina do bližnjih stavb. Začasno so prekinili tudi železniški in letalski promet.

Pri evakuaciji okoli polovice od 87.000 prebivalcev mesta Brindisi je pomagalo več kot tisoč pripadnikov varnostnih sil in okoli 250 prostovoljcev.

Podobno operacijo so imeli 1. decembra v Turinu, ko so zaradi uničenja bombe iz druge svetovne vojne evakuirali 10.000 ljudi. Dodatnih 40.000 ljudi pa več ur ni smelo na cesto.