Na Japonskem odpravljajo posledice uničujočega tajfuna

Na Japonskem se nadaljujejo reševalne akcije in odpravljanje posledic po silovitem tajfunu, ki je pretekli konec tedna pustošil po deželi vzhajajočega sonca. Prizadevanja reševalcev ovirajo poplave in zemeljski plazovi. Tajfun Hagibis je po najnovejših podatkih zahteval 42 življenj.

Eden najsilovitejših tajfunov na Japonskem v zadnjih desetletjih je po poročanju javne radiotelevizije NHK zahteval najmanj 42 življenj, 15 ljudi še pogrešajo, skoraj 200 je poškodovanih. V soboto so na Japonskem zabeležili rekordno količino padavin, na številnih prizadetih območjih pa dežuje tudi danes, zato so oblasti izdale opozorilo pred poplavami, zemeljskimi plazovi in izlivanjem rek.

Med reševanjem padla v globino in umrla

Na območjih, kjer so se poplavne vode umaknile, so prebivalci začeli odstranjevati blato in uničene stvari iz svojih domov, lokalov in trgovin. Reševalce čaka težka naloga, saj je bregove prestopilo 21 rek, še 140 vodotokov je povzročilo poplave, zemeljski plazovi pa so prekinili številne cestne povezave.

Narasle vode na reki Chikuma so odnesle brežino, zaradi česar so poplavile stanovanjska naselja v mestih Nagano in Chikuma. Poplavne vode so na nekaterih območjih globoke do pet metrov. Reševalci so prebivalce, ujete v poplavljenih domovih, reševali s čolni in helikopterji. Vlada je na prizadeta območja poslala tudi več kot 30 tisoč vojakov.

V nedeljo se je med reševanjem zgodila tudi tragična nesreča. V mestu Iwaki je 77-letna ženska reševalcem s helikopterja padla 40 metrov v globino in umrla.

19. tajfun v letošnji sezoni je kopno dosegel v soboto na polotoku Izu in nato pustošil po vzhodnem in osrednjem delu japonskega otočja. V nedeljo je nad Tihim oceanom oslabel v ekstratropski ciklon.