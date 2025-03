Japonska se bori z enim največjih požarov zadnjih desetletij #video

Na severu Japonske v regiji Ivate je prejšnji teden izbruhnil obsežen gozdni požar, ki velja za največjega v zadnjih treh desetletjih. Do zdaj je zahteval eno smrtno žrtev, uničil pa več domov. Na teren so poslali več kot 2.000 gasilcev iz 14 regij, ki poskušajo omejiti požar ob pomoči 14 helikopterjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čeprav je neizogibno, da se bo požar do neke mere razširil, bomo sprejeli vse mogoče ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da požar ne bo prizadel domov ljudi," je v parlamentu dejal predsednik vlade Šigeru Išiba.

Evakuirali skoraj pet tisoč ljudi

Požar, ki je izbruhnil v bližini mesta Ofunato, je od četrtka uničil približno 2.100 hektarjev površin, je danes sporočila agencija za upravljanje požarov in nesreč. Po ocenah je ogenj do nedelje poškodoval oz. uničil najmanj 84 stavb.

Oblasti so svetovale evakuacijo za okoli 4.600 ljudi, pri čemer jih je okoli 2.000 našlo zatočišče pri prijateljih ali sorodnikih, več kot 1.200 pa se jih je zateklo v začasna zatočišča.

Letos rekordno malo padavin

Na Japonskem so sicer v zadnjih desetletjih opazili upad števila gozdnih požarov. Leta 2023 so jih zabeležili okoli 1.300, večinoma od februarja do aprila, ko je zrak suh in se okrepi veter.

Tokrat prizadeto območje Ofunatu je februarja prejelo rekordno malo, 2,5 milimetra dežja, s čimer so podrli zadnji rekord iz leta 1967, ko je padlo 4,4 milimetra padavin. V povprečju sicer na območju pade 41 milimetrov padavin.