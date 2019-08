Na Islandiji poginilo 20 kitov pilotov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugozahodni obali Islandije je nasedlo 50 kitov pilotov, od katerih jih je 20 poginilo, ostale so uspeli rešiti in vrniti v morje.

V petek pozno popoldne so poginule kite našli blizu kraja Gardur, kakih 50 kilometrov od prestolnice Reykjavik.

Po poročanju islandskih medijev so lokalni prebivalci takoj začeli s prizadevanji, da bi rešili še žive nasedle kite, preden so prišle strokovne reševalne ekipe. Okoli 90 prebivalcev je tako vso noč skrbelo, da so kiti ostali mokri.

Do jutra so nato skupaj z reševalci v morje vrnili še zadnjega preživelega kita, morali pa so počakati na plimo, da je bilo morje dovolj globoko.

Julija že našli 52 poginulih kitov

Julija so na odročni plaži na zahodu Islandije že našli 52 poginulih nasedlih kitov.

Kitov pilotov je sicer relativno veliko. V Atlantskem oceanu naj bi jih bilo po ocenah med 500.000 in 800.000. Sodijo med delfine in se primarno hranijo z lignji, zato včasih nasedejo, če sledijo svojemu plenu v preplitke vode.

Znanstveniki pa še vedno ne znajo pojasniti, zakaj jih naenkrat nasede tako veliko. Nekatere teorije navajajo motnje v magnetnem polju, druge pa, da kiti piloti vedno sledijo enemu vodji, tudi če jih popelje v smrtno nevarnost.