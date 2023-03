Na Hrvaškem zaradi slabega vremena znova težave v prometu

Na Hrvaškem so za tovorna vozila zaradi slabih vremenskih razmer spet zaprte ceste od Dalmacije, Reke in Istre proti notranjosti države ter v nasprotni smeri, je danes zjutraj sporočil Hrvatski autoklub (Hak). Meteorologi napovedujejo, da bo orkanski veter na jugu države težave povzročal tudi danes, v četrtek pa se bo stanje umirilo.

Na jugu države ter v Liki in Gorskem kotarju so nekatere ceste zaradi velikih nanosov snega in močnega vetra zaprte tudi za osebna vozila. Prekinjene so tudi nekatere trajektne in katamaranske povezave.

Zaradi močne, mestoma orkanske burje danes velja rdeče opozorilo za Kvarner. Oranžno opozorilo, prav tako zaradi močnega vetra, velja za območje Reke, so sporočili iz hrvaškega hidrometeorološkega zavoda.

Snežno neurje, ki je v nedeljo zajelo Hrvaško, je ob orkanski burji povzročilo prometni kaos, zaradi česar je na poti obstalo okoli 500 ljudi, Dalmacija pa je bila dva dneva odrezana od preostalega dela države.