Na Hrvaškem priprli 21-letnega Slovenca zaradi posedovanja orožja

Hrvaški policisti so med nadzorom prometa na območju Buzeta v hrvaški Istri v ponedeljek zgodaj zjutraj ustavili avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 21-letni slovenski državljan. V avtomobilu so našli kalašnikovko AK-47 in strelivo. Mladeniča so kazensko ovadili in danes prepeljali v pripor v Pulju.

Policija je 21-letnika ustavila v kraju Vodice nedaleč od Buzeta. Na zadnjih sedežih avtomobila znamke BMW so zagledali več torb. Posumili so, da so v torbah predmeti, ki so posledica kaznivega dejanja, je sporočila policijska uprava hrvaške Istre.

Kot so dodali, so pridobili sodni nalog in preiskali vozilo. Pod zadnjim sedežem so našli puško, ki je znana kot kalašnikovka. V eni izmed torb so bili štirje okvirji s strelivom za brzostrelko. Našli so tudi več ampul, delno polnih injekcij in tablet, za katere sumijo, da so anabolični steroidi. Snovi bodo dodatno preiskali policijski izvedenci v Zagrebu.

V preiskavi so ugotovili, da je osumljenec storil kaznivo dejanje nedovoljenega posedovanja, izdelave ter nabave orožja in eksploziva. Kazensko so ga ovadili in danes tudi priprli, so še sporočili, piše STA.