Huda nesreča: 21-letni voznik zapeljal v meter in pol visok betonski zid #foto

Včeraj zvečer se je zgodila prometna nesreča v Črnomlju, kjer je po prvih ugotovitvah 21-letni voznik osebnega vozila peljal po makadamski poti ob železniških tirih iz Črnomlja proti Lokvam. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na meter in pol visok betonski zid ter se z vozilom prevrnil na streho in obstal na železniških tirih. Hudo poškodovanega 21-letnika, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, so reševalci odpeljali v bolnišnico.